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Екатеринбуржец был задержан в Кольцово с оружием ниндзя (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец был задержан в Кольцово с оружием ниндзя (ФОТО)

15 марта, 19:30Crazy News
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