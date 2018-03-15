Екатеринбуржец был задержан в Кольцово с оружием ниндзя (ФОТО)
15 марта, 19:30Crazy News
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15 марта екатеринбуржец пытался пройти таможню в аэропорту Кольцово с сюрикеном в сумке.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина пояснил, что везет пластину в виде звезды в качестве сувенира из Турции, где был на отдыхе. По его утверждению, звезда похожа на оружие ниндзя.
Предмет отправили на экспертизу. Если подтвердится, что он является холодным оружием, туриста оштрафуют, сообщают ЕТВ.
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Фото: Кольцовская таможня
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