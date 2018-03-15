Жительница Челябинска из мести написала в соцсети о продаже ребенка подруги (ФОТО)

Подруги поссорились, и тогда одна разместила объявление от лица второй об оказании интимных услуг. Следом за ней, вторая разместила объявление от имени подруги о продаже ребенка на органы.

Правоохранители вступили в переписку с автором объявления и поинтересовались ценой, за которую ребенка можно купить. Им ответили, что лучше прийти по адресу и принести 200 тыс. рублей. Когда полицейские пришли по указанному адресу, хозяйка квартиры была удивлена и сообщила, что написала 4 заявления в полицию. Под подозрением оказалась подруга женщины, от лица которой она разместила объявление об оказании интимных услуг.