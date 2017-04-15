Монстрация состоится в Екатеринбурге в пятый раз 1 мая (ФОТО)

Это пятая по счёту Монстрация в столице Урала, пишет Комсомольская правда. Организатор Александр Семухин сообщил екатеринбуржцам, что шествие пройдет от Ельцин-Центра.

Старт – в 15:00, но сбор начнется на полчаса раньше.

На предыдущие Монстрации жители города приходили в причудливых костюмах и с абсурдными лозунгами. Шествие призвано поднять настроение горожан в праздничный день.

Фото: Комсомольская правда-Урал