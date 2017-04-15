Монстрация состоится в Екатеринбурге в пятый раз 1 мая (ФОТО)
15 апреля 2017, 09:30Crazy News
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В Екатеринбурге 1 мая пройдет шуточная демонстрация, куда с оригинальными лозунгами может прийти любой желающий. Её так и прозвали – Монстрация.
Сюжеты: Екатеринбург
Это пятая по счёту Монстрация в столице Урала, пишет Комсомольская правда. Организатор Александр Семухин сообщил екатеринбуржцам, что шествие пройдет от Ельцин-Центра.
Старт – в 15:00, но сбор начнется на полчаса раньше.
На предыдущие Монстрации жители города приходили в причудливых костюмах и с абсурдными лозунгами. Шествие призвано поднять настроение горожан в праздничный день.
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Фото: Комсомольская правда-Урал
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