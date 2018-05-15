Сотрудники городской больницы Первоуральска упаковали мусор в мешки для трупов (ФОТО)
15 мая, 10:00Crazy News
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В Первоуральске местные жители обсуждают то, как собранный на субботнике мусор сотрудники городской больницы №1 упаковали в мешки для трупов.
Соответствующие фотографии набитых мешков на фоне медицинского учреждения были опубликованы в социальных сетях. В медицинском учреждении ситуацию никак не комментируют.
Похожий случай был зафиксирован в Челябинске несколькими месяцами ранее. Администрация города тогда отметила, что мэрией не регламентировано, какие именно использовать мешки для сбора мусора, пишет Znak.com.
Сотрудники больницы использовали эти мешки для габаритного мусора, веток и т. п. Сейчас в городе идут массовые субботники, в них участвуют все учреждения, многие компании. И это важнее, чем обсуждать, той ли формы мешки были использованы говорилось в комментарии администрации Челябинска.
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
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