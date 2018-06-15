Болельщик из Екатеринбурга попал в реанимацию после гола России в ворота соперника

Друзья пострадавшего сообщают, что после того, как сборная России забила гол в ворота противника, мужчина так сильно закричал, что начал задыхаться.

Медицинские работники, дежурившие на площадке, стали подавать пациенту кислород через кислородную маску, но это не помогло.

Болельщику вызвали скорую помощь, которая отвезла его в отделение интенсивной терапии.

По предварительным данным, у мужчины произошёл легочный спазм. Он был трезв и к месту трансляции первого матча ЧМ-2018 приехал за рулем, сообщает «Экспресс газета».