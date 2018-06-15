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Болельщик из Екатеринбурга попал в реанимацию после гола России в ворота соперника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Болельщик из Екатеринбурга попал в реанимацию после гола России в ворота соперника

15 июня, 10:45Crazy News
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