Болельщик из Екатеринбурга попал в реанимацию после гола России в ворота соперника
15 июня, 10:45Crazy News
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14 июня 2018 года состоялся первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии. Один из болельщиков, смотревших матч в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, попал в реанимацию.
Сюжеты: Екатеринбург
Друзья пострадавшего сообщают, что после того, как сборная России забила гол в ворота противника, мужчина так сильно закричал, что начал задыхаться.
Медицинские работники, дежурившие на площадке, стали подавать пациенту кислород через кислородную маску, но это не помогло.
Болельщику вызвали скорую помощь, которая отвезла его в отделение интенсивной терапии.
По предварительным данным, у мужчины произошёл легочный спазм. Он был трезв и к месту трансляции первого матча ЧМ-2018 приехал за рулем, сообщает «Экспресс газета».
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