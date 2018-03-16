Овчарка взяла на воспитание детеныша леопарда в зоопарке Владивостока (ВИДЕО)
16 марта, 13:45Crazy News
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Среднеазиатская овчарка по кличке Эльза взяла на воспитание детеныша леопарда в зоопарке Владивостока.
Работники зоопарка взяли Эльзу еще щенком, чтобы она составила компанию 2-месячной львице Астре, прибывшей недавно в зоопарк. Собака живет с Астрой в одном вольере, они вместе играют и едят.
Теперь она взяла на воспитание леопарда Милашу, которую выкормила другая собака. Эльза выгуливает дикую кошку и опекает ее.
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