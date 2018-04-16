Депутат Госдумы РФ посоветовал россиянам лечиться боярышником и корой дуба

14 апреля в эфире одной из телепередач депутата и зампредседателя Госдумы РФ Петра Толстого спросили о том, что делать рядовым гражданам после того, как введут запрет на иностранные лекарства, ведь некоторые западные средства просто не имеют отечественных аналогов.