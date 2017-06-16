Екатеринбурженка родила ребёнка по пути в больницу: автомобиль стоял в пробке
16 июня 2017, 08:00Crazy News
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В одном из автомобилей, стоявшем в пробке днём 15 июня, женщина родила ребёнка. Роженица в сопровождении подруги ехала в больницу, но схватки начались прямо во время движения.
Сюжеты: Екатеринбург
Скорую помощь водитель вызвать не сумел. Тогда он обратился по телефону в дежурную часть ГАИ. На место прибыли инспекторы ДПС, которые дежурили поблизости - на Фурманова и Шаумяна (на фото один из них).
Малышка родилась, пока водитель пытался найти выход из сложившейся ситуации, передает Rupolit.net.
Дорожные полицейские с включенными спецсигналами и сиреной сопроводили автомобиль, в котором родился ребенок, до больницы. Через пять минут женщина и новорожденный оказались у медиков. Ребёнок, добавим, здоров, девочку назвали Василиса.
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