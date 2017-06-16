Храм Екатеринбурга начал принимать пожертвования ювелирными украшениями и цветными металлами (ФОТО)

Заметили объявление прихожане. Они же прислали его фотографию в СМИ. Журналистами было установлено, что объявление было размещено с дозволения настоятеля храма - архимандрита Гермогена.

Настоятель объяснил журналистам, что церковь имеет право принимать любые пожертвования, не противоречащие законодательству РФ и её уставу. Благодаря этим пожертвованиям живёт церковный штат, который состоит из 50 человек. Также пожертвования идут на содержание религиозного сооружения - оплату счетов за газ, электроэнергию и прочие нужды.

Напомним, минувшим летом в другом храме Екатеринбурга было размещено скандальное объявление о том, что зазвонившие во время службы телефоны будут окунаться в святую воду, а их владельцы должны будут десять раз поклониться за неблагоговение.