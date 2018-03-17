Приложение для поиска друзей и любви появилось в соцсети «ВКонтакте»
17 марта, 13:30Crazy News
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В социальной сети «ВКонтакте» появилось приложение, в котором пользователи могут искать друзей и даже любовь.
Приложение было добавлено в каталог в первый месяц весны. Для того, чтобы анкета была видна другим людям, нужно заполнить информацию, а также добавить фотографии.
Над приложением трудилась команда независимых разработчиков. Они сделали так, что при возникновении взаимной симпатии люди могут начать общаться внутри «Знакомств».
Приложение смогут добавлять администраторы пабликов. В этом случае в приложении будут видны подписчики страницы.
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