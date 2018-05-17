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Другой человек захоронен в могиле «дятловца» Семена Золотарева в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Другой человек захоронен в могиле «дятловца» Семена Золотарева в Екатеринбурге

17 мая, 19:45Crazy News
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