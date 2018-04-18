Житель Североуральска отсудил у соседа 15 тысяч рублей за шум по ночам

Сосед мужчины с 2014 года устраивал у себя дома шумные застолья. Терпение мужчины лопнуло в марте 2017 года, когда его сосед долго стучал в стену, а потом начал звонить ему в дверь. Когда дверь открыли, то он попытался подраться с хозяином квартиры.