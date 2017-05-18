Жители Екатеринбурга устроили давку в гипермаркете из-за дешёвого сахара (ВИДЕО)
18 мая 2017, 09:05Crazy News
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Жители Екатеринбурга устроили давку в одном из гипермаркетов. Причиной такого поведения стала большая скидка на сахар.
Сюжеты: Екатеринбург
Пятикилограммовый пакет сахара в сети магазинов Окей в Екатеринбурге стоил 149 рублей.
Ранее такая цена была установлена в других городах - Омске, Краснодаре, Тюмени и Красноярске.
Сцена попала на камеру мобильного телефона одного из екатеринбуржцев. Давка происходила в магазине по улице Репина, передает Ura.ru.
Видео: Ura.ru
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