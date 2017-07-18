Образ «избитого» Дмитрия Нагиева оскорбил екатеринбурженку (ФОТО)

Российский актер изображен избитым, с табличкой на фоне, напоминающем полицейский участок. По мнению заявительницы, этот образ унижает человеческое достоинство и нарушает закон о рекламе.

Более того, женщина провела собственный опрос и большинство респондентов (из 60-ти) её поддержали. На сайте Федеральной антимонопольной службы результаты опроса пока не отражают согласие горожан с непристойностью и оскорбительностью данной рекламы.