Образ «избитого» Дмитрия Нагиева оскорбил екатеринбурженку (ФОТО)
18 июля 2017, 06:00Crazy News
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В Екатеринбурге местная жительница обратилась в ФАС с жалобой на образ Дмитрия Нагиева в гриме, размещённого на рекламном щите на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.
Сюжеты: Екатеринбург
Российский актер изображен избитым, с табличкой на фоне, напоминающем полицейский участок. По мнению заявительницы, этот образ унижает человеческое достоинство и нарушает закон о рекламе.
Более того, женщина провела собственный опрос и большинство респондентов (из 60-ти) её поддержали. На сайте Федеральной антимонопольной службы результаты опроса пока не отражают согласие горожан с непристойностью и оскорбительностью данной рекламы.
Сообщается, что возможным рекламодателем является Новое радио, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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