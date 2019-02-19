Экс-полицейская из Нижнего Тагила собралась замуж за Александра Серова

18 февраля по ТВ вышла передача с участием жительницы Нижнего Тагила Татьяны Антон. 45-летняя тагильчанка сообщила, что собирается замуж за певца Александра Серова.

Женщина в свадебном платье преследует певца, сообщая, что планирует выйти за него замуж. Так, ранее Татьяна появилась на концерте певца и вышла к нему на сцену. Через некоторое время женщина узнала, где проживает кумир и приехала к нему домой. Далее последовало появление женщины на ТВ.

У Татьяны трое детей. Одной дочери 21 год и она проживает самостоятельно. Еще две девочки учатся в школе и живут с Татьяной. Женщина несколько раз была замужем. На ТВ она сообщила, что работает в полиции.

Однако, как стало известно редакции, из органов внутренних дела Татьяна была уволена в 2005 году.