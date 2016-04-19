В Екатеринбурге у дороги установлена кукла губернатора, обещающая неприятную альтернативу дорогам (ФОТО)

Кукла улыбается и держит в руках транспарант, подобные тем, что берут с собой на одиночные пикеты. Надпись на транспаранте гласит:

К** вам, а не дороги!

Это уже вторая подобная акция за последнее время. Ранее неизвестные якобы от лица «Единой России» сравнили Евгения Куйвашева с уральскими дорогами.

TagilCity.ru напоминает о том, что негатив тагильчан по поводу состояния дорог тоже находил разные выходы. Во время мэрства Валентины Исаевой в Нижнем Тагиле тоже устанавливались куклы и транспаранты с лозунгами в особенно глубоких ямах.