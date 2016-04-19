В Екатеринбурге у дороги установлена кукла губернатора, обещающая неприятную альтернативу дорогам (ФОТО)
19 апреля 2016, 18:25Crazy NewsПавел Щербина
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Кукла, равная по росту губернатору, появилась на обочине одной из дорог Екатеринбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кукла улыбается и держит в руках транспарант, подобные тем, что берут с собой на одиночные пикеты. Надпись на транспаранте гласит:
К** вам, а не дороги!
Это уже вторая подобная акция за последнее время. Ранее неизвестные якобы от лица «Единой России» сравнили Евгения Куйвашева с уральскими дорогами.
TagilCity.ru напоминает о том, что негатив тагильчан по поводу состояния дорог тоже находил разные выходы. Во время мэрства Валентины Исаевой в Нижнем Тагиле тоже устанавливались куклы и транспаранты с лозунгами в особенно глубоких ямах.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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