«Воруем?»: екатеринбуржец складывал свежий асфальт в багажник своей иномарки (ВИДЕО)

Видеозапись сделала местная жительница, затем женщина отправила кадры одному из депутатов, который передал видео журналистам.

Очевидица рассказала, что кража произошла около 13:00. Во дворе некоторое время до этого привезли асфальт для ремонта. Вскоре к куче подъехала машина Kia, из которой вышли люди в рабочей форме и стали засыпать асфальт в багажник иномарки. Женщина посчитала это подозрительным и подошла к мужчинам с включенной камерой.

Видимо, мужчина заплатил им, и рабочие продали ему асфальт. Когда я подошла к ним с включенной видеокамерой в телефоне и спросила «Воруем?», они все сразу стушевались рассказала активистка.

После этой сцены хозяин автомобиля сел за руль и уехал на некоторое расстояние. Однако женщина продолжала снимать, и вскоре гражданин уехал совсем, передает издание Ura.ru.