«Не на убой, а на перевоспитание»: избалованной хрюшке, державшую в страхе семью в Екатеринбурге, ищут нового хозяина

Раньше все домашние души не чаяли в свинюшке Джеке. Это привело к тому, что минипиг почувствовал себя главным. Он стал нападать на всех, кроме хозяина дома. Наглость Джека довела семью до крайней меры – сдать животное в центр реабилитации.

Но, спустя некоторое время, Джек начал наводить свои порядки и в приюте. Сейчас злобная свинюшка – настоящая гроза центра: Джек кусает работников, гоняется за волонтерами и сердится на других «постояльцев».

Сейчас сотрудники Центра реабилитации животных ищут своенравной свинке новых хозяев. Но подчеркивают, что ни о каком убийстве речи не идет – Джека отдают именно на воспитание, а не на забой.

Лучший вариант – частный дом с большим загоном. Поросенку нужно ограничить общение с человеком и другими животными. Тогда злобный Джек заскучает и сам потянется к людям, уверены в приюте.

Телефон центра реабилитации животных, в котором сейчас живет минипиг: 8912-66-700-70