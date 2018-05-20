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Житель Екатеринбурга подал в суд на Путина и требует 100 тыс. рублей компенсации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга подал в суд на Путина и требует 100 тыс. рублей компенсации

20 мая, 09:35Crazy News
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