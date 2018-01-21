Экс-физрук из Екатеринбурга стал стриптизёром (ВИДЕО)
21 января, 09:15Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге экс-преподаватель физкультуры теперь зарабатывает на жизнь стриптизом. Теперь его псеводним - Горячий Олегас.
Сюжеты: Екатеринбург
В школе молодой мужчина проработал около года, а затем решил сменить деятельность.
Изначально Олегас вообще мечтал управлять рестораном. По окончании вуза будущий учитель ушёл в продажи, однако вскоре стал работать педагогом.
Судьба распорядилась иначе, и теперь Олегас работает в сфере развлечений для взрослых.
Главной причиной, по которой Олегас сменил деятельность, он называет стремление к большему заработку.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей