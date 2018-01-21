Экс-физрук из Екатеринбурга стал стриптизёром (ВИДЕО)

В школе молодой мужчина проработал около года, а затем решил сменить деятельность.

Изначально Олегас вообще мечтал управлять рестораном. По окончании вуза будущий учитель ушёл в продажи, однако вскоре стал работать педагогом.

Судьба распорядилась иначе, и теперь Олегас работает в сфере развлечений для взрослых.

Главной причиной, по которой Олегас сменил деятельность, он называет стремление к большему заработку.