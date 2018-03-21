Екатеринбуржец устроил дрифт на тракторе по льду озера (ВИДЕО)
21 марта, 13:35Crazy News
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Тракторист Александр Маляр из Екатеринбурга продемонстрировал мастерство дрифта на льду. Пока трактор крутился на льду озера, он вылез из кабины и сел на крышу.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель признается, что выполнять трюки всегда страшно. Страсть к экстриму пробудил начальник тракториста, когда первый раз поторопил его. Александр работает трактористом 10 лет, сообщают «Известия».
Видео: «Известия»
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