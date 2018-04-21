Ученица 8 класса прикурила сигарету от свечки в храме Магнитогорска (ВИДЕО)
21 апреля, 15:05Crazy News
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Девушка-подросток попыталась прикурить сигарету от свечи в одном из храмов Магнитогорска.
В соцсети появились несколько фотографий, на которых группа подростков позирует в церкви Магнитогорска.
На одном из фото девушка пытается прикурить сигарету от свечки. Снимки собрали множество негативных комментариев. Полицейские установили личность школьницы, ее родителям выписан штраф за несоблюдение родительских обязанностей.
Видео: «Вести.ru»
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