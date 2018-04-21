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Ученица 8 класса прикурила сигарету от свечки в храме Магнитогорска (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученица 8 класса прикурила сигарету от свечки в храме Магнитогорска (ВИДЕО)

21 апреля, 15:05Crazy News
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