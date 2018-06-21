«Дырка с монстрами» напугала фанатов ЧМ в советской гостинице в Екатеринбурге (ФОТО)
Сотрудники Роспотребнадзора проверят гостиницу, которая напугала фанатов ЧМ из Уругвая. О гостинице «Большой Урал» зарубежные гости рассказали в соцсетях.
Гости из Уругвая, остановившиеся в гостинице, были возмущены. По их словам, номера на фото на сайте отеля и реальность – существенно отличались. Болельщики даже пошутили о том, что последним гостиницу посещал Ленин. Еще иностранцы были напуганы сливным отверстием в полу санузла и назвали его «дыркой с монстрами».
В Роспотребнадзоре пояснили, что учреждение будет обязательно проверено.
Управлением Роспотребнадзора уже принято решение о проведении по этой ситуации внеплановой проверки, по итогам которой, при выявлении нарушений, к собственнику будут приняты меры административного воздействия сообщили в ведомстве.
В гостинице «Большой Урал» рассказали, что гости на самом деле жили в другом номере, а фото, разлетевшиеся по соцсетям, сделано в номере, который находится на ремонте. В гостинице есть несколько номеров категории «ретро», а также само убранство учреждения возвращает гостей в эпоху СССР.
Фото: ZNAK
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