«Дырка с монстрами» напугала фанатов ЧМ в советской гостинице в Екатеринбурге (ФОТО)

Гости из Уругвая, остановившиеся в гостинице, были возмущены. По их словам, номера на фото на сайте отеля и реальность – существенно отличались. Болельщики даже пошутили о том, что последним гостиницу посещал Ленин. Еще иностранцы были напуганы сливным отверстием в полу санузла и назвали его «дыркой с монстрами».

В Роспотребнадзоре пояснили, что учреждение будет обязательно проверено.

Управлением Роспотребнадзора уже принято решение о проведении по этой ситуации внеплановой проверки, по итогам которой, при выявлении нарушений, к собственнику будут приняты меры административного воздействия сообщили в ведомстве.

В гостинице «Большой Урал» рассказали, что гости на самом деле жили в другом номере, а фото, разлетевшиеся по соцсетям, сделано в номере, который находится на ремонте. В гостинице есть несколько номеров категории «ретро», а также само убранство учреждения возвращает гостей в эпоху СССР.