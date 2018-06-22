«Это подарок для сына»: сюрикены изъяты в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
На таможне в екатеринбургском аэропорту Кольцово женщина пыталась провести оружие ниндзя – сюрикены.
Екатеринбурженка везла оружие в подарок своему восьмилетнему сыну. Орудие она приобрела в Турции.
Женщина призналась, что не знала, что сюрикены могут быть опасны. Ведь сын рассказал, что это игрушка из мультиков про черепашек-ниндзя, и он хотел поиграть в неё с друзьями.
Сюрикены, в свою очередь, являются японским метательным оружием скрытого ношения.
Сотрудники таможни нередко задерживают пассажиров с подозрительным багажом опасного плана, провезенным в качестве сувенира. Однако большинство опасных товаров к провозу через границу Евразийского экономического союза запрещены, передает издание «Вечерний Екатеринбург».
К примеру, в апреле 2017 года таможенники Екатеринбурга обнаружили в одной из посылок «когти росомахи» из американских комиксов.
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