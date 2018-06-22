Полиция не подтвердила: слухи об избиении болельщика ходят по Екатеринбургу
22 июня, 10:35Crazy News
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В Екатеринбурге 21 июня начали распространяться слухи о нападении на болельщика из Перу. В том числе информация появилась в ряде СМИ.
Сюжеты: Екатеринбург
Как написали СМИ, в Екатеринбурге было совершено нападение на болельщика из Перу во время ЧМ-2018. Сообщалось, что мужчине проломили череп и похитили у него сотовый телефон и фотоаппарат.
Позже стало известно, что сообщение является «уткой», сообщают «Вечерние Ведомости».
Не было нападений на иностранных болельщиков и уж тем более вскрытия черепов. Из-за непрофессионализма отдельных СМИ «утка» пошла гулять в другие страны, где отловить ее довольно сложно сообщил пресс-секретарь главного управления регионального МВД Валерий Горелых.
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