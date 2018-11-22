Директор екатеринбургского дома творчества запретил сотрудникам «чатиться» с детьми

В тексте приказа говорится, что сотрудникам дворца детского творчества нельзя общаться с детьми и их родителями посредством мессенджеров и в групповых чатах в соцсетях.

Директор учреждения ссылается на письмо Минобрнауки РФ, содержащие рекомендации по обеспечению безопасности детей в интернете. Как пишет E1.RU, в данном документе нет прямого запрета на использование групповых чатов.