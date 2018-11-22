Директор екатеринбургского дома творчества запретил сотрудникам «чатиться» с детьми
Сегодня, 20:03Crazy NewsФото: pxhere.com
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Директор одного из муниципальных домов творчества запретил педагогам приписываться с родителями и детьми в чатах.
Сюжеты: Екатеринбург
В тексте приказа говорится, что сотрудникам дворца детского творчества нельзя общаться с детьми и их родителями посредством мессенджеров и в групповых чатах в соцсетях.
Директор учреждения ссылается на письмо Минобрнауки РФ, содержащие рекомендации по обеспечению безопасности детей в интернете. Как пишет E1.RU, в данном документе нет прямого запрета на использование групповых чатов.
В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщили, что они в кусе ситуации и сейчас решается вопрос об отмене приказа.
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