Вас снимают: екатеринбуржцы обнаружили в съёмной квартире скрытую камеру
Сегодня, 10:45Crazy NewsФото: pxhere.com
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Влюбленные из Екатеринбурга в арендованной квартире нашли спрятанную за батареей видеокамеру, которая была направлена на кровать.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам мужчины, который снял квартиру для того, чтобы провести время с возлюбленной, видеокамера была направлена на кровать. Устройство находилось под панелью возле батареи.
После того, как гости нашли камеру, они покинули квартиру. Мужчина решил обратиться в полицию.
Сначала я решил, что это кто-то развлекается. Но позже подумал, что запись можно использовать для вымогательства, рассказал екатеринбуржец.
Арендодатель пытался уладить ситуацию, предложив мужчине деньги и бесплатное проживание, сообщив, что это старое оборудование, которое просто забыли убрать. Однако мужчина пояснил, что камера была присоединена к электропроводке, и у нее мигали лампочки, сообщает E1.RU.
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