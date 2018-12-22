Вас снимают: екатеринбуржцы обнаружили в съёмной квартире скрытую камеру

По словам мужчины, который снял квартиру для того, чтобы провести время с возлюбленной, видеокамера была направлена на кровать. Устройство находилось под панелью возле батареи.

После того, как гости нашли камеру, они покинули квартиру. Мужчина решил обратиться в полицию.

Сначала я решил, что это кто-то развлекается. Но позже подумал, что запись можно использовать для вымогательства, рассказал екатеринбуржец.