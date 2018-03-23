Активисты залезли на телебашню в Екатеринбурге и отказываются спускаться с нее (ФОТО)

Ночью примерно 13 человек прорвались через пост охраны и залезли на екатеринбургскую телебашню. Семерых поймали охранники, один убежал.

Молодые люди разместили наверху российский флаг.

Возле башни идут работы, как будто ничего не происходит. Утром к башне приезжали сотрудники МЧС и скорая помощь.

По сообщению Е.1, друг активистов так прокомментировал их поступок:

Они не просят сохранить башню, они просят референдум, чтобы все было честно. Пусть большая часть голосов будет против реконструкции башни и за ледовую арену — но зато это будет честно!

Фото: Е.1 и «Серебряный дождь»