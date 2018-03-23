Активисты залезли на телебашню в Екатеринбурге и отказываются спускаться с нее (ФОТО)
23 марта, 12:45Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 марта в 4:45 ночи на телебашню в Екатеринбурге залезли противники ее сноса. Молодые люди требуют провести народный референдум.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью примерно 13 человек прорвались через пост охраны и залезли на екатеринбургскую телебашню. Семерых поймали охранники, один убежал.
Молодые люди разместили наверху российский флаг.
Возле башни идут работы, как будто ничего не происходит. Утром к башне приезжали сотрудники МЧС и скорая помощь.
По сообщению Е.1, друг активистов так прокомментировал их поступок:
Они не просят сохранить башню, они просят референдум, чтобы все было честно. Пусть большая часть голосов будет против реконструкции башни и за ледовую арену — но зато это будет честно!
Напомним, что сторонники сноса телебашни сняли ролик «Башня смерти».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е.1 и «Серебряный дождь»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей