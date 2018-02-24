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Две солистки и дуэт из Екатеринбурга прошли отборочный тур шоу «Песни» на ТНТ (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две солистки и дуэт из Екатеринбурга прошли отборочный тур шоу «Песни» на ТНТ (ВИДЕО)

24 февраля, 20:45Crazy News
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