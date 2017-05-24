Студент в женском наряде ограбил продуктовый магазин в Екатеринбурге

Инцидент произошел на оптовой базе в Екатеринбурге. Студент вошел в магазин, ослепил кассира перцовым баллоном и обездвижил женщину ударами электрошокера. Позже на месте преступления его скрутили сотрудники ЧОП.

Как пояснили в главном управлении полиции, наряд студент выбрал неслучайно: его родители часто закупаются на базе, поэтому его могли узнать продавцы. Он долго готовился к своему преступлению, купил ВАЗ-21099, несмотря на то, что у него есть иномарка, приобрел шокер и женские вещи.

Добычей студента стали 100 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело по факту грабежа, кроме того, проверяется его причастность к иным эпизодам. Молодой человек воспитывается в обеспеченной семье, однако, как он рассказал на допросе, ему понадобились дополнительные средства.

С вузом ему, скорее всего, придётся распрощаться, и, если учесть, что статья относится к категории тяжких, наверняка суд отправит его рубить лес куда-нибудь в Ивдель передает слова начальника областной полиции Валерия Горелых издание Life.ru.