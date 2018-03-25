Павел Грудинин сбрил усы после объявления окончательных итогов выборов (ВИДЕО)
25 марта, 14:40Crazy News
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На странице Павла Грудинина в социальной сети Instagram появилось видео, на котором он сбривает усы. Несмотря на то, что политик не признал итоги выборов, он сдержал слово, данное блогеру Юрию Дудю.
Во время интервью видеоблогер Юрий Дудь и кандидат в президенты Павел Грудинин заключили пари: если по итогам выборов Грудинин наберёт меньше 15% голосов избирателей, то он сбреет усы. В обратном случае, Юрий Дудь побреет голову налысо.
После объявления официальных результатов выборов стало известно, что Грудинин набрал 11,77% голосов, став вторым. 24 марта в аккаунте политика в сети Instagram появилось видео, на котором Павел Николаевич сбривает усы.
Я дал слово, и я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с Вами пойдем дальше. Победа будет за нами! прокомментировал свой поступок политик.
Видео: Канал Максима Шевченко
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