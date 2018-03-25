Павел Грудинин сбрил усы после объявления окончательных итогов выборов (ВИДЕО)

Во время интервью видеоблогер Юрий Дудь и кандидат в президенты Павел Грудинин заключили пари: если по итогам выборов Грудинин наберёт меньше 15% голосов избирателей, то он сбреет усы. В обратном случае, Юрий Дудь побреет голову налысо.

Я дал слово, и я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с Вами пойдем дальше. Победа будет за нами! прокомментировал свой поступок политик.