Нетрезвый тагильчанин в сланцах и без нижнего белья зашел в «Магнит» за водкой

Нетрезвый тагильчанин в сланцах и без нижнего белья зашел в «Магнит» за водкой
Нетрезвый тагильчанин в сланцах и без нижнего белья зашел в «Магнит» за водкой
Сегодня, 08:37Crazy NewsФото: «Инцидент Нижний Тагил»
В одном из сетевых магазинов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле очевидцы засняли на видео мужчину, который зашел в куртке, сланцах, но без нижнего белья.

Нетрезвый тагильчанин, надев на голое тело только куртку и резиновые сланцы, зашел в магазин «Магнит» на улице Попова на Тагилстрое.

Мужчина был нетрезвым. На кадрах видно, что мужчина приобрел две бутылки водки. Он громко разговаривал, а также признавался продавцам в любви.

Очевидцы просили его отправиться домой, так как в магазине присутствуют люди и его могут увидеть дети, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Однако мужчина не реагировал на замечания. Он спокойно выбрал товар, расплатился за него на кассе и ушел.

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Нижний Тагил
происшествиеНижний Тагил
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