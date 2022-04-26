Нетрезвый тагильчанин в сланцах и без нижнего белья зашел в «Магнит» за водкой

Нетрезвый тагильчанин, надев на голое тело только куртку и резиновые сланцы, зашел в магазин «Магнит» на улице Попова на Тагилстрое.
Мужчина был нетрезвым. На кадрах видно, что мужчина приобрел две бутылки водки. Он громко разговаривал, а также признавался продавцам в любви.
Очевидцы просили его отправиться домой, так как в магазине присутствуют люди и его могут увидеть дети, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
Однако мужчина не реагировал на замечания. Он спокойно выбрал товар, расплатился за него на кассе и ушел.