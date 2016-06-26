Абсолютно голый мужчина разгуливал в 3 часа ночи по центру Екатеринбурга (ВИДЕО)
26 июня 2016, 13:00Crazy News
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Разгуливавший по городу голый человек разбил стекла на остановке и был задержан полицией. Затем его передали медикам психиатрической поликлиники, рассказали E1.RU в УМВД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 25 июня очевидцы могли наблюдать следующую картину: абсолютно голый мужчина шел по ул. 8 марта. Сначала он выбил стекла у стоявшего такси, затем побил стекла на остановке.
Мимо проезжала полицейская машина, осуществляющая патрулирование в этом районе. Мужчина сам подошел к машине и был задержан сотрудниками оперативной службы. Его отвезли в полицейский участок. Предполагая, что нарушитель спокойствия находился в неадекватном состоянии, его передали бригаде психиатрической помощи для медицинского обследования.
Видео с сайта E1.RU
Напомним, в мае этого года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская тоже был задержан голый мужчина.
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