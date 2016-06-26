Абсолютно голый мужчина разгуливал в 3 часа ночи по центру Екатеринбурга (ВИДЕО)

В ночь на 25 июня очевидцы могли наблюдать следующую картину: абсолютно голый мужчина шел по ул. 8 марта. Сначала он выбил стекла у стоявшего такси, затем побил стекла на остановке.

Мимо проезжала полицейская машина, осуществляющая патрулирование в этом районе. Мужчина сам подошел к машине и был задержан сотрудниками оперативной службы. Его отвезли в полицейский участок. Предполагая, что нарушитель спокойствия находился в неадекватном состоянии, его передали бригаде психиатрической помощи для медицинского обследования.

Видео с сайта E1.RU

Напомним, в мае этого года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская тоже был задержан голый мужчина.