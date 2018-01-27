Брак между мужчинами впервые официально признан в России

О событии рассказали общественности сами молодые. Они сообщили, что брак был заключен в начале 2018 года в столице Дании - Копенгагене. Добавим, там браки между людьми одного пола легализованы. К тому же браки, зарегистрированные за границей, в России признаются. К тому же, эксперты уверяют, что в Семейном кодексе РФ нет запрета на вступление в брак людей одного пола.

В дальнейшем супруги подали документы о регистрации вместе с нотариальными переводами в МФЦ в Москве.

В многофункциональном центре в паспортах Войцеховского и Стоцко проставили штампы на странице семейного положения. Тем самым брак геев был официально зарегистрирован в России. Вот что рассказали о произошедшем Войцеховский и Стоцко:

Сотрудник оформил документы без лишних вопросов, не меняясь в лице, все это заняло пять минут.

Молодожены уверяют СМИ, что это первый в истории России случай, передает телеканал «Дождь».

Интересно, что в МФЦ, о котором идёт речь, информацию о «регистрации брака» опровергли. Был даже опубликован официальный комментарий на сайте учреждения:

Многофункциональные центры Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной говорится в пресс-релизе.