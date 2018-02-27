Гроб был выкопан после отказа семьи из Калуги обращаться к ритуальщикам (ВИДЕО)

По словам родственников, ритуальщики сразу пригрозили, что семья умершего об этом пожалеет.

Видео с выкопанным гробом собрало 135 527 просмотров в соцсети. Многие комментаторы обвинили в осквернении могилы работников ритуальных агентств: «Ну да, родственники не заплатили за место, ритуальщики выкопали. Непонятно, почему нельзя было решить вопрос в рамках правового поля».