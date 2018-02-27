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Инвалид из Пензы поднимается на самодельном лифте к себе домой (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инвалид из Пензы поднимается на самодельном лифте к себе домой (ВИДЕО)

27 февраля, 11:05Crazy News
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