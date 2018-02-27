Инвалид из Пензы поднимается на самодельном лифте к себе домой (ВИДЕО)
27 февраля, 11:05Crazy News
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В одной из соцсетей было опубликовано видео из города Пенза, на котором видно, как мужчина в инвалидном кресле поднимается на самодельном лифте на второй этаж дома и попадает на балкон, а затем в квартиру.
Одни пользователи в комментариях к посту посочувствовали мужчине: «А если инвалид живёт на 4-5 этаже хрущёвки, где лифтов не предусмотрено? Ну, поставят на лестнице пандусы и что? Он физически не сможет по ним заехать», «Как же страшно стать инвалидом в России».
Другие написали о том, что инвалида могут оштрафовать, а самодельную конструкцию демонтировать: «Ну, теперь администрация увидит, и спилят как незаконную конструкцию», «Сейчас местные чиновники увидят, оштрафуют его, а кран демонтируют».
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