Инвалид из Пензы поднимается на самодельном лифте к себе домой (ВИДЕО)

Одни пользователи в комментариях к посту посочувствовали мужчине: «А если инвалид живёт на 4-5 этаже хрущёвки, где лифтов не предусмотрено? Ну, поставят на лестнице пандусы и что? Он физически не сможет по ним заехать», «Как же страшно стать инвалидом в России».