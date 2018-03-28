Тагильчанин нашёл в булке хлеба связку ключей (ФОТО)
28 марта, 16:00Crazy News
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Житель Нижнего Тагила выложил в сеть фотографию буханки хлеба, внутри которой оказались ключи. Пост он разместил 27 марта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанин поделился в интернете фотографией хлеба, внутри которого обнаружил ключи. История размещена в группе «Чёрный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте».
Автор отнёсся к неприятности с юмором. Он пишет, что в другой раз хотел бы увидеть ключи от «Мерседеса». Также автор шутит о том, что хозяин ключей теперь должен ему 25 рублей за хлеб.
Ura.ru пишет, что часть прокомментировавших, как и автор, с иронией восприняли «находку». Другие же отметили, что в другой раз в хлебе могло оказаться более опасное содержимое – стекло или иголки.
Хлеб лежал на ключах, ключи не наши были. Предназначался хлеб собакам на корм, был уже дряхлым. Ключ просто вдавился в него рассказал автор фото редакции TagilCity.ru.
Фотография: «ВК»
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