Тагильчанин нашёл в булке хлеба связку ключей (ФОТО)

Тагильчанин поделился в интернете фотографией хлеба, внутри которого обнаружил ключи. История размещена в группе «Чёрный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте».

Автор отнёсся к неприятности с юмором. Он пишет, что в другой раз хотел бы увидеть ключи от «Мерседеса». Также автор шутит о том, что хозяин ключей теперь должен ему 25 рублей за хлеб.

Ura.ru пишет, что часть прокомментировавших, как и автор, с иронией восприняли «находку». Другие же отметили, что в другой раз в хлебе могло оказаться более опасное содержимое – стекло или иголки.

Хлеб лежал на ключах, ключи не наши были. Предназначался хлеб собакам на корм, был уже дряхлым. Ключ просто вдавился в него рассказал автор фото редакции TagilCity.ru.