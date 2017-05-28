Похитивший целый холодильник сгущёнки в Екатеринбурге аферист был задержан в Пермском крае

Как оказалось, мужчина представлялся чужим именем, получал продукты и увозил их в неизвестном направлении.

26 декабря сотрудники компании, которая отправила водителя на автомобиле-холодильнике по нескольким точкам, выяснили, что грузовик отклонился от маршрута. Вскоре шофер вовсе перестал выходить на связь.

В МВД по Екатеринбургу сообщили, что против афериста было возбуждено уголовное производство по факту мошенничества в крупном размере. Владелец «холодильника на колесах» пояснил, что злоумышленник ранее обратился к нему за услугой грузоперевозок.

Водитель грузовика вместе с клиентом, забрав товар, отвезли его до пункта назначения - в город Нижний Тагил, выгрузили, после чего хозяин МАЗа, получив выручку за доставку, уехал передает Ura.ru.

Сотрудники уголовного розыска при осмотре грузовика нашли отпечатки пальцев, которые сразу же определили преступника. Им оказался 42-летний житель Кургана. Он накануне был задержан пермскими полицейскими.