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Похитивший целый холодильник сгущёнки в Екатеринбурге аферист был задержан в Пермском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похитивший целый холодильник сгущёнки в Екатеринбурге аферист был задержан в Пермском крае

28 мая 2017, 12:30Crazy News
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