Прославившийся зажигательным танцем медведь Ферапонт из Висимского заповедника нашел себе подругу (ВИДЕО)

Об этом рассказали сотрудники Висимского заповедника, находящегося под Нижним Тагилом. Им удалось снять на камеру прогулки косолапой парочки.

Сотрудники рассказывают, что Ферапонт надолго пропал из виду. Теперь стала ясна причина его отсутствия – у него появилась подружка. На днях мишка снова пришел к любимому дереву, чтобы потереться об него спиной, пишет Е1.