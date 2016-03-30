В Верхней Пышме в глубокой луже тонут автомобили и старушка (ФОТО)

Несколько дней назад в интернете появилось фото, на котором пожилая женщина стоит на коленях посреди огромной лужи. Пенсионерка поскользнулась и упала, когда пыталась преодолеть водяное препятствие. Очевидцы сделали фотографию происшествия, помогли выбраться несчастной женщине из ловушки и вызвали «скорую».

Кроме того, на место ЧП приезжали сотрудники надзорного ведомства. Они выписали предписание администрации Верхней Пышмы.

Злосчастная лужа появилась во дворе дома на Успенском проспекте из-за активного таяния снега. Вода, по словам местных жителей, везде: и на дороге, и на тротуаре. Пешеходам приходится искать обходные пути, а автолюбители вынуждены ехать по обочине, чтобы не застрять в луже.

В надзорном ведомстве уверены, что именно бездействие местной администрации, а не яркое солнце и теплая погода, привело к тому, что в луже едва не утонула пенсионерка. Муниципалитет не обеспечил надлежащее состояние дорожного полотна и ливневой канализации, что является нарушением прав граждан.

Представление главе администрации выписала прокуратура Верхней Пышмы с требованием незамедлительно привести дороги, канализацию и улицы в подобающий вид.