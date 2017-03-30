Педагог «Ельцин-Музея» в Екатеринбурге заставила школьника помыть рот с мылом за мат

Мальчик второй день находился на занятиях в рамках «Лего-лагеря» и, как сообщают представители музея, регулярно произносил матерные слова.

Сейчас известно, что инцидент, разлетевшийся по региональным и федеральным СМИ, был исчерпан. Мама забрала матершинника после занятий и сообщила, что никаких претензий не имеет. Она надеется, что ситуация подействует на ребенка, и он станет реже использовать бранные слова.