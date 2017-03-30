Педагог «Ельцин-Музея» в Екатеринбурге заставила школьника помыть рот с мылом за мат
30 марта 2017, 08:10Crazy News
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В Екатеринбурге накануне преподаватель музея «Ельцин-Центр» заставила подростка вымыть рот с мылом за нецензурную брань.
Мальчик второй день находился на занятиях в рамках «Лего-лагеря» и, как сообщают представители музея, регулярно произносил матерные слова.
Сейчас известно, что инцидент, разлетевшийся по региональным и федеральным СМИ, был исчерпан. Мама забрала матершинника после занятий и сообщила, что никаких претензий не имеет. Она надеется, что ситуация подействует на ребенка, и он станет реже использовать бранные слова.
Школьник никак не комментирует ситуацию. А педагог «Ельцин-Центра» пообещала, что в следующий раз будет держаться в рамках, пишут РИА Новости.
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