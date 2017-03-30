Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Педагог «Ельцин-Музея» в Екатеринбурге заставила школьника помыть рот с мылом за мат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Педагог «Ельцин-Музея» в Екатеринбурге заставила школьника помыть рот с мылом за мат

30 марта 2017, 08:10Crazy News
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?