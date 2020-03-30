Спасение от изоляции. В Тагиле DJ Fresh устроил музыкальную сессию у себя на балконе

Из-за невозможности работать играть клубах, Дмитрий устроил вечернику на одного у себя на балконе. Идея пришла в голову ещё в марте, когда в России только начиналась коронавирусная тема, а в Италии уже ввели карантин. Дмитрий рассказывает, что там диджеи, которые сидели дома, вытаскивали на балкон аппаратуру и начинали играть, чтобы не скучать.

Буквально позавчера и вчера увидел, что коллеги начали играть музыку дома, записывая это в прямом эфире. Я подумал, почему бы не отыграть на свежем воздухе?! Так пришла идея, сообщил TagilCity.ru Павлов.

Также Дима добавил, что соседи уже привыкли к музыке и знают о его увлечении.