Спасение от изоляции. В Тагиле DJ Fresh устроил музыкальную сессию у себя на балконе
Диджей из Нижнего Тагила Дмитрий Павлов устроил вечеринку на балконе во время самоизоляции из-за коронавируса. Молодой человек включил музыку, назвав её «Коронамикс 2.0».
Из-за невозможности работать играть клубах, Дмитрий устроил вечернику на одного у себя на балконе. Идея пришла в голову ещё в марте, когда в России только начиналась коронавирусная тема, а в Италии уже ввели карантин. Дмитрий рассказывает, что там диджеи, которые сидели дома, вытаскивали на балкон аппаратуру и начинали играть, чтобы не скучать.
Буквально позавчера и вчера увидел, что коллеги начали играть музыку дома, записывая это в прямом эфире. Я подумал, почему бы не отыграть на свежем воздухе?! Так пришла идея, сообщил TagilCity.ru Павлов.
Также Дима добавил, что соседи уже привыкли к музыке и знают о его увлечении.
Но также ровно в 10 утра они сейчас, сидя на карантине, делают ремонт, тем самым будят весь дом. Поэтому это взаимно, я думаю, поделился Дмитрий.