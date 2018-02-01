Владимир Путин 1-го марта подпишет закон о продлении амнистии капиталов в России
1 февраля, 09:30Экономика
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В России намереваются подписать закон, предусматривающий амнистию капиталов. В ближайшее время Госдума примет закон, чтобы в дальнейшем свою подпись на нём поставил Владимир Путин.
Об этом стало известно накануне после Совета Думы. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что президент подпишет документ 1-го марта.
Всего было рассмотрено три проекта закона об амнистии капитала. Ранее Владимир Путин выступил «за» расширение сроков документа, передаёт издание «Известия».
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