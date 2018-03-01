Около 3,4 трлн рублей будут выделены регионам РФ на поддержку материнства и детства

В ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить нуждающиеся молодые семьи местами в яслях, а также позволить молодым мамам получить образование.

Он подчеркнул, что за три года надо создать 270 тыс. мест в яслях. Для решения этой задачи в регионы будет направлено около 50 млрд рублей, а в целом за ближайшие 6 лет на поддержку материнства и детства будет выделено около 3,4 трлн рублей из федерального бюджета.