Около 3,4 трлн рублей будут выделены регионам РФ на поддержку материнства и детства
1 марта, 14:30Экономика
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость поддерживать молодые семьи в российских регионах. Он отметил, что на поддержку материнства и детства будет направлено 3,4 трлн рублей за ближайшие 6 лет.
В ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить нуждающиеся молодые семьи местами в яслях, а также позволить молодым мамам получить образование.
Он подчеркнул, что за три года надо создать 270 тыс. мест в яслях. Для решения этой задачи в регионы будет направлено около 50 млрд рублей, а в целом за ближайшие 6 лет на поддержку материнства и детства будет выделено около 3,4 трлн рублей из федерального бюджета.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2018 году будут появляться ясли для детей от 1 года до 3 лет. При этом в ближайшее десятилетие надо обеспечить устойчивый рост населения, отметил Владимир Путин.
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