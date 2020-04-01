Банкроты и должники: крупнейшие судебные споры в марте

Пятерка дел с наиболее крупными требованиями, которые были приняты и рассмотрены Арбитражным судом Свердловской области в марте 2020 года.
Полмиллиарда и банкротство
В марте в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Продовольственная компания». С требованием 524,4 млн рублей с компании обратилось ООО «РНГО». Первоначальное заявление истца было оставлено без движения, но позже кредитор доработал документацию и 20 марта суд принял заявление в работу. Заседание по делу назначено на 23 апреля 2020 года.
Долги за оборудование
ООО «СЕРВОУРАЛ» в марте 2020 года подало иск к АО «Уральский научно-технологический комплекс». Компания, которая занимается поставкой оборудования для автоматизации предприятий и промышленной роботизацией, требуется от предприятия в Нижнем Тагиле более 136,7 млн рублей. Суд принял заявление и начал производство по делу.
Банк требует признать банкротом
Еще одно дело о банкротстве, которое инициировали в марте 2020 года в Свердловской области, связано с требованием 92 млн рублей с ООО «Результат». В Арбитражный суд Свердловской области обратился банк «ФК Открытие», который потребовал с должника взыскание долга. Рассмотрение дела состоится в апреле 2020 года.
Долги перед поручителем по кредиту
Почти 85 млн рублей выплат назначил суд региона по иску ООО «Форэс — химия» к ООО «Лояльти групп». В 2012 году между ответчиком и ПАО «Сбербанк» был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии. Поручителем по договору выступило ООО «Форэс — химия». В результате, поручитель выплатил за ответчика в счет погашения кредита более 61,7 млн рублей. После поручитель обратился в арбитражный суд Свердловской области, который и постановил взыскать с должника долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Миллионы за аренду
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с иском в суд региона с требованием 84,4 млн рублей с энергетиков. Ответчиком по иску выступает компания ПАО «Т ПЛЮС», требования истца связаны с долгом за аренду земельных участков.