Банкроты и должники: крупнейшие судебные споры в марте

Полмиллиарда и банкротство В марте в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Продовольственная компания». С требованием 524,4 млн рублей с компании обратилось ООО «РНГО». Первоначальное заявление истца было оставлено без движения, но позже кредитор доработал документацию и 20 марта суд принял заявление в работу. Заседание по делу назначено на 23 апреля 2020 года.

Долги за оборудование

ООО «СЕРВОУРАЛ» в марте 2020 года подало иск к АО «Уральский научно-технологический комплекс». Компания, которая занимается поставкой оборудования для автоматизации предприятий и промышленной роботизацией, требуется от предприятия в Нижнем Тагиле более 136,7 млн рублей. Суд принял заявление и начал производство по делу.

Банк требует признать банкротом Еще одно дело о банкротстве, которое инициировали в марте 2020 года в Свердловской области, связано с требованием 92 млн рублей с ООО «Результат». В Арбитражный суд Свердловской области обратился банк «ФК Открытие», который потребовал с должника взыскание долга. Рассмотрение дела состоится в апреле 2020 года.

Долги перед поручителем по кредиту Почти 85 млн рублей выплат назначил суд региона по иску ООО «Форэс — химия» к ООО «Лояльти групп». В 2012 году между ответчиком и ПАО «Сбербанк» был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии. Поручителем по договору выступило ООО «Форэс — химия». В результате, поручитель выплатил за ответчика в счет погашения кредита более 61,7 млн рублей. После поручитель обратился в арбитражный суд Свердловской области, который и постановил взыскать с должника долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.