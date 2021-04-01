Приведут ли замеры объема мусора в Нижнем Тагиле к снижению платы за обращение с ТКО?

В Нижнем Тагиле стартовали весенние замеры объемов ТКО для сравнения существующих объемов с установленными нормативами. Могут ли отличаться установленные нормативы от реальных цифр и как замеры влияют на размер платы граждан?

Результаты замеров объемов ТКО, которые сейчас проходят в Нижнем Тагиле, будет оценивать региональная энергетическая комиссия. Нормативы нужны для расчета платы граждан за услугу — стоимость услуги, тариф, умножают на объем потребления услуги, норматив. Нормативы, которые действуют сегодня, были установлены пять лет назад, основания полагать, что нормативы не соответствуют реальности, есть и у тех, кто пользуется услугой, и у тех, кто эту услугу оказывает. Натуральные замеры — один из способов проверить какой же объем отходов образуют жители многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, сколько мусора образуется в парках, библиотеках и магазинах. Замеры проводят в каждый сезон года, после четырех сезонов можно оценивать результаты. Сомнения в справедливости нормативов возникают не только в Свердловской области, а процедуры замеров во многих регионах уже завершены. Например, в Кировской области — после годовых замеров с начала 2021 года там установили новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. По итогам замеров нормативы накопления ТКО на 2021 год для жителей многоквартирных домов увеличились в среднем на 5% (по сравнению с 2020 годом). Однако увеличение нормативов в регионе не привело к росту тарифа, так как он был зафиксирован в 2019 году и не может превышать установленных значений. В Астраханской области замеры объемов мусора тоже привели и к повышению норматива (с 2,17 до 2,38 кубометров) и к повышению платы за обращение с ТКО. Для жителей города — на 8,68 рублей с человека, села — на 4,96 рублей с человека. Таким образом, получается, что нынешние замеры объемов ТКО на контейнерны хплощадках могут показать, что фактически тагильчане выбрасывают больше мусора, чем заложено в актуальный норматив. Это отметил депутат городской думы Владимир Базилевич, подводя итоги «осенних» замеров: По индивидуальным домам, судя по расчетам, идет превышение [ранее установленных нормативов] по объему. Не везде, конечно. По весу все уложились в свои 33 килограмма, а по объему превышение составило 5–10%. Что касается МКД, из 13 адресов 11 не уложились в объемы и семь не уложились в килограммы. Если в среднем норма в 33 килограмма мусора на человека, то там есть цифры в два раза больше. Понять перспективы Уральского региона на изменение нормативов могут помочь реальные данные по объему ТКО, поступивших на полигоны Нижнего Тагила от жителей города. По данным региональных операторов по захоронению, за 2020 год из Нижнего Тагила вывезли 1 225 000 м³ ТКО. Чтобы рассчитать, сколько отходов приходит от жителей, из общего объема нужно вычесть объемы, принятые у юридических лиц. Остается 1 078 000 м³. Разделив этот показатель на количество проживающих в городе человек (349 000), можно увидеть, что за год каждый тагильчанин произвел 3,08 м³. За день — 0,0084 м³ или 8,4 литров. При этом согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 2018 года, норматив объема выбрасываемого мусора составляет 2,028 м³ в годна одного жителя многоквартирного дома и 2,280 м³ — на одного проживающего в частном секторе. Усредненный норматив в Нижнем Тагиле составляет 2,04 м³ на жителя, годовой объем ТКО — 717 192,6 м³. Если разделить предполагаемый нормативом годовой объем на количество дней, то получается, что по нормативу тагильчанин производит вдень 0,0056 м³ или 5,6 литров мусора. В обоих случаях в этот объем входит крупногабаритный мусор, это примерно 10% всего объема ТКО. В этих десяти процентах — старая мебель, окна, двери и другие крупногабаритные предметы, которые периодически выбрасывает каждый житель. Важно помнить, что норматив — это усредненная цифра для всей Свердловской области кроме Екатеринбурга. В нормативе учтены и одинокие холостяки, которые питаются в общепите, и гурманы, которые готовят каждый день много сложных блюд, и экономные хозяева, которые сохраняют каждый использованный предмет, и любители свободного пространства, которые выбрасывают все, к чему не прикасались дольше месяца.

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