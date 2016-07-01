Российские магазины начинают вести электронный учет продажи алкоголя с 1 июля
Начиная с сегодняшнего дня все розничные продавцы должны фиксировать в ЕГАИС факты продажи алкогольных напитков. Напомним, что уже с 1 января 2016 года по этим правилам работают оптовики.
Согласно федеральному закону, с 1 июля все зарегистрированные магазины России обязаны вести электронный учет закупленного и проданного алкоголя. Благодаря мобильным сканерам со штрихкодов на алкогольной продукции, появится возможность проверить легальность любой бутылки, поступившей в продажу. Такую электронную фиксацию будут осуществлять порядка 200 тысяч касс в России.
Крымские магазины начнут работу по новым правилам с 1 января 2017 года, а торговые точки в сельских поселениях присоединятся к фиксации алкоголя в ЕГАИС ровно через год – 1 июля 2017 года. Добавим, что требования не касаются предприятий общественного питания и тех, кто торгует пивом. Штрафы за несоблюдение закона составят до 15 тысяч - для физлиц и до 200 тысяч - для юридических лиц.
По данным Росалкогольрегулирования, к ЕГАИС подключено уже 95% всех российских розничных точек продажи алкоголя. Главная задача такого электронного учета – исключение нелегальной алкогольной продукции, оборот которой, на данный момент, составляет примерно 25%. Это 30 млрд рублей акцизов, которые не поступили в федеральный бюджет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru