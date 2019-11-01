В Свердловской области объёмы собранного урожая превысили показатели прошлого года

Свердловские хозяйства в этом году собрали 777 тысяч тонн зерна, 282 тысяч тонн картофеля и 44 тысяч тонн других овощей. В 2018 году эти показатели составили 657 тысяч тонн, 258 тысяч тонн и 40 тысяч тонн соответственно.