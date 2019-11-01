В Свердловской области объёмы собранного урожая превысили показатели прошлого года
Сегодня, 18:58ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Урожайность Свердловской области в 2019 году превысила прошлогодние показатели, сообщает департамент информполитики региона.
Свердловские хозяйства в этом году собрали 777 тысяч тонн зерна, 282 тысяч тонн картофеля и 44 тысяч тонн других овощей. В 2018 году эти показатели составили 657 тысяч тонн, 258 тысяч тонн и 40 тысяч тонн соответственно.
Кроме того, посевная площадь составила 772,3 тысяч гектаров, что на 2,3 тысяч больше, чем в прошлом году.
После сбора урожая аграрии занимаются сушкой и закладкой культур на зимнее хранение.
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