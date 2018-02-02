Документ о защите прав трудящихся подписан в Свердловской области

Подписи в документе поставили глава региона Евгений Куйвашев, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, а также президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

За 21 год соглашение подписывают уже в седьмой раз. Оно помогает построить конструктивный диалог между промышленниками, профсоюзами и предпринимателями. Более того, документ с каждым разом становится все более продуманным. В нынешнем издании острые моменты отсутствуют, так как стороны единогласно пришли к консенсусу.

В основе документа – интересы трудящихся. В частности, разработан комплекс мер по избежанию сокращения рабочих мест в регионе. Также определен алгоритм действий при коллективных спорах.

Помимо прочего, документ станет основой для подписания соглашений в тех или иных отраслях на региональном уровне, а также при подписании коллективных договоров на предприятиях, передает «Областная газета».

Важно отметить установление уровня минимальной заработной платы на предприятии. В последующем через межразрядный коэффициент эта сумма транслируется в зарплату каждого работника на каждом рабочем месте. Чем выше основы, тем выше в дальнейшем заработная плата каждого работника рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.