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160 миллионов рублей заплатили тагильчане в виде налогов за 2017 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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160 миллионов рублей заплатили тагильчане в виде налогов за 2017 год

2 марта, 06:35Экономика
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