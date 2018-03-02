160 миллионов рублей заплатили тагильчане в виде налогов за 2017 год

1 марта стало известно об итогах налоговой компании за 2017 год. Численность налогоплательщиков по имущественным налогам составила 340 тыс. человек.

Налоги на имущество физических лиц уплатили 291 тыс. человек, 79 тыс. являлись плательщиками земельного налога и 108 тыс. человек заплатили транспортный налог.

Как сообщает «Тагильский рабочий», на 1 января 2018 года в казну Нижнего Тагила в качестве налоговых отчислений поступило 160 млн рублей. Собираемость имущественных налогов составили 75-80%. Оставшиеся 20-25% граждан являются должниками.

По информации налоговиков, на территории Нижнего Тагила проживает 34 человека, которые имеют задолженность по имущественным налогам свыше 7 млн 700 тыс. рублей.